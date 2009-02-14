Медведева Екатерина Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Медведева Екатерина Васильевна

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Место рождения

Селивоненки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

18.03.1924

Дата смерти

14.02.2009

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924

Отец: не указан

Мать: не указана

Селивоненки, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Медведев Михаил Герасимович

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.02.2009
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