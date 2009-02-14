Медведева Екатерина Васильевна
Место рождения
Дата рождения18.03.1924
Дата смерти14.02.2009
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1924
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Медведев Михаил Герасимович
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.02.2009