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Медведев Михаил Герасимович

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Место рождения

Лешно, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

22.03.1921

Дата смерти

02.11.2012

Пол

Мужской

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1921

Отец: Медведев Герасим

Мать: не указана

Лешно, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
21.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Медведева (Иванова) Екатерина Васильевна

Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.11.2012

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