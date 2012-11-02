Медведев Михаил Герасимович
Место рождения
Дата рождения22.03.1921
Дата смерти02.11.2012
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1921
Отец: Медведев Герасим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.09.1961
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Медведева (Иванова) Екатерина Васильевна
Рудня, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
02.11.2012