Бабий Лукерия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1955
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1955
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1975
Дочь: Руденко Светлана Борисовна
Отец ребёнка: Бабий Борис Михайлович
Рождение ребёнка
24.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бабий Борис Михайлович
Рождение ребёнка
10.08.1985
Дочь: Бабий Алла Борисовна
Отец ребёнка: Бабий Борис Михайлович