Бабий Борис Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бабий Борис Михайлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.07.1952

Дата смерти

31.12.2010

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности
1985 г.р.

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1952

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
31.03.1975

Дочь: Руденко Светлана Борисовна

Мать ребёнка: Бабий Лукерия Ивановна

Рождение ребёнка
24.06.1978

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Бабий Лукерия Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1985

Дочь: Бабий Алла Борисовна

Мать ребёнка: Бабий Лукерия Ивановна

Смерть
31.12.2010
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