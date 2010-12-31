Бабий Борис Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.07.1952
Дата смерти31.12.2010
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.07.1952
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
31.03.1975
Дочь: Руденко Светлана Борисовна
Мать ребёнка: Бабий Лукерия Ивановна
Рождение ребёнка
24.06.1978
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Бабий Лукерия Ивановна
Рождение ребёнка
10.08.1985
Дочь: Бабий Алла Борисовна
Мать ребёнка: Бабий Лукерия Ивановна
Смерть
31.12.2010