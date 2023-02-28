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Руденко Светлана Борисовна
Руденко Светлана Борисовна
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
31.03.1975
Пол
Женский
Отец
Бабий Борис Михайлович
1952 г.р.
Мать
Бабий Лукерия Ивановна
1955 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
ЛЛ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1975
Отец:
Бабий Борис Михайлович
Мать:
Бабий Лукерия Ивановна
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