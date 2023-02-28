Руденко Светлана Борисовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Руденко Светлана Борисовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1975

Пол

Женский

Отец

1952 г.р.

Мать

1955 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЛЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1975

Отец: Бабий Борис Михайлович

Мать: Бабий Лукерия Ивановна

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