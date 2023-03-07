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Маврина (Куватова) Марѳа

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Место рождения

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

1830

Дата смерти

10.10.1852

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830

Отец: Куватовъ Иванъ

Мать: Куватова Василиса Гусятникова

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Бракосочетание
26.04.1848

Муж: Мавринъ Николай

Рождение ребёнка
18.11.1848

Сын: Мавринъ Филимонъ

Отец ребёнка: Мавринъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
08.04.1850

Сын: Мавринъ Евтихій

Отец ребёнка: Мавринъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
03.08.1851

Дочь: Баушкина Евдокія

Отец ребёнка: Мавринъ Николай

Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Смерть
10.10.1852
Петровка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
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