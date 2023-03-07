Маврина (Куватова) Марѳа
Место рождения
Дата рождения1830
Дата смерти10.10.1852
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1830
Отец: Куватовъ Иванъ
Бракосочетание
26.04.1848
Муж: Мавринъ Николай
Рождение ребёнка
18.11.1848
Сын: Мавринъ Филимонъ
Отец ребёнка: Мавринъ Николай
Рождение ребёнка
08.04.1850
Сын: Мавринъ Евтихій
Отец ребёнка: Мавринъ Николай
Рождение ребёнка
03.08.1851
Дочь: Баушкина Евдокія
Отец ребёнка: Мавринъ Николай
Смерть
10.10.1852