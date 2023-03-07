Шатунов Иван Епифанов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1724
Дата смерти1790
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724
Отец: Шатунов Степан (Епифан) Кузьмин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Дарья Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Парасковья Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Татьяна Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Овдотья Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Варвара Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Пелагея Иванова
Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1790