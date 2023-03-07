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Шатунов Иван Епифанов

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Место рождения

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

Около 1724

Дата смерти

1790

Пол

Мужской

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1724

Отец: Шатунов Степан (Епифан) Кузьмин

Мать: не указана

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Дарья Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Парасковья Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Татьяна Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Овдотья Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Варвара Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пелагея Иванова

Мать ребёнка: Шатунова Варвара Малафеева

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шатунова Варвара Малафеева

Работа или профессия
Неизвестно
ясашный крестьянин
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
1790
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
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