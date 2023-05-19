Шатунова Варвара Малафеева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1732
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1746
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1749
Дочь: Парасковья Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1751
Дочь: Татьяна Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1753
Дочь: Овдотья Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1755
Дочь: Варвара Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов
Рождение ребёнка
Около 1757
Дочь: Пелагея Иванова
Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795