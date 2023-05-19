Шатунова Варвара Малафеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШатунова Варвара Малафеева

Шатунова Варвара Малафеева

Место рождения

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1732

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1732

Отец: не указан

Мать: не указана

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1746

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1749

Дочь: Парасковья Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1751

Дочь: Татьяна Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1753

Дочь: Овдотья Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1755

Дочь: Варвара Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
Около 1757

Дочь: Пелагея Иванова

Отец ребёнка: Шатунов Иван Епифанов

Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шатунов Иван Епифанов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Лобань, Богородский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close