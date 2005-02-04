Мершиев Михаил Павлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1949
Дата смерти04.02.2005
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1949
Рождение ребёнка
20.05.?
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
04.02.2005