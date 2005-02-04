Мершиев Михаил Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мершиев Михаил Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1949

Дата смерти

04.02.2005

Пол

Мужской

Отец

1901 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1949

Отец: Мершиев Павел Васильевич

Мать: Мершиева Александра (Саня)

Рождение ребёнка
20.05.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мершиева Надежда Васильевна

Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мершиева Надежда Васильевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мершиева Надежда Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мершиева Надежда Васильевна

Смерть
04.02.2005
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