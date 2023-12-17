Мершиева Александра (Саня)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.11.1949
Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Меняйло Вера Павловна
Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно