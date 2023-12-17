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Мершиева Александра (Саня)

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1901 г.р.

Дети

1949 г.р.
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Добавил:

ИЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
30.11.1949

Сын: Мершиев Михаил Павлович

Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Меняйло Вера Павловна

Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мершиев Борис Павлович

Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мершиев Николай Павлович

Отец ребёнка: Мершиев Павел Васильевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мершиев Павел Васильевич

Смерть
Неизвестно
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