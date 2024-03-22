Комова (Брежнева) Ирина Васильева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКомова (Брежнева) Ирина Васильева

Комова (Брежнева) Ирина Васильева

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1887

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Брежнев Василий Артемов

Мать: не указана

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
12.02.1907

Муж: Комов Михаил Ефремов

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1908

Дочь: Екатерина Михайлова

Отец ребёнка: Комов Михаил Ефремов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
09.02.1911

Дочь: Мария Михайлова

Отец ребёнка: Комов Михаил Ефремов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
24.10.1913

Дочь: Анастасия Михайлова

Отец ребёнка: Комов Михаил Ефремов

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close