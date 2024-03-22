Комова (Брежнева) Ирина Васильева
Место рождения
Дата рождения1887
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Брежнев Василий Артемов
Бракосочетание
12.02.1907
Муж: Комов Михаил Ефремов
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
07.11.1908
Дочь: Екатерина Михайлова
Отец ребёнка: Комов Михаил Ефремов
Рождение ребёнка
09.02.1911
Дочь: Мария Михайлова
Отец ребёнка: Комов Михаил Ефремов
Рождение ребёнка
24.10.1913
Дочь: Анастасия Михайлова
Отец ребёнка: Комов Михаил Ефремов
Смерть
Неизвестно