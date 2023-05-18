(Мороз) Татьяна Юрьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Мороз) Татьяна Юрьевна

Место рождения

Раздельное, Львівська область

Дата рождения

25.05.1803

Дата смерти

12.07.1848

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1803

Отец: Мороз Юрко

Мать: Мария

Раздельное, Львівська область
дом 2
Бракосочетание
07.02.1819

Муж: Рондяк Николай Антонович

Раздельное, Львівська область
дом 41
Рождение ребёнка
1820

Сын: Рондяк Иван Николаевич

Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Рондяк Григорий Николаевич

Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович

Рождение ребёнка
10.02.1843

Сын: Рондяк Василий Николаевич

Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович

Раздельное, Львівська область
дом 41
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Катерина Николаевна

Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Рондяк Теодор Николаевич

Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович

Смерть
12.07.1848
Раздельное, Львівська область
дом 41
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