(Мороз) Татьяна Юрьевна
Место рождения
Дата рождения25.05.1803
Дата смерти12.07.1848
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.05.1803
Отец: Мороз Юрко
Мать: Мария
дом 2
Бракосочетание
07.02.1819
дом 41
Рождение ребёнка
1820
Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Рондяк Григорий Николаевич
Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович
Рождение ребёнка
10.02.1843
Сын: Рондяк Василий Николаевич
Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович
дом 41
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Катерина Николаевна
Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Рондяк Николай Антонович
Смерть
12.07.1848
дом 41