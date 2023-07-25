Шенрок Христиан Карлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.10.1839
Дата смерти1919
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1839
Отец: Шенрок Карл Людвиг
Мать: Шенрок Иоганна Барбара
Рождение ребёнка
1869
Сын: Шенрок Вильгельм Христианович
Мать ребёнка: Шенрок Мария
Рождение ребёнка
1879
Дочь: Диева Иоганна Христиановна
Мать ребёнка: Шенрок Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шенрок Фридрих Христианович
Мать ребёнка: Шенрок Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шенрок Мария
Место жительства
Неизвестно
Садовое, Одеська область
Альт-Эльфт
Смерть
1919