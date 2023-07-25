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Шенрок Христиан Карлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.10.1839

Дата смерти

1919

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.10.1839

Отец: Шенрок Карл Людвиг

Мать: Шенрок Иоганна Барбара

Рождение ребёнка
1869

Сын: Шенрок Вильгельм Христианович

Мать ребёнка: Шенрок Мария

Рождение ребёнка
1879

Дочь: Диева Иоганна Христиановна

Мать ребёнка: Шенрок Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шенрок Фридрих Христианович

Мать ребёнка: Шенрок Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шенрок Мария

Место жительства
Неизвестно
Садовое, Одеська область
Альт-Эльфт
Смерть
1919