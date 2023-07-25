Шенрок Фридрих Христианович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шенрок Христиан Карлович
Мать: Шенрок Мария
Рождение ребёнка
05.01.1905
Дочь: Розалия
Мать ребёнка: Шенрок Дорофея
Рождение ребёнка
1905
Сын: Шенрок Константин Федорович
Мать ребёнка: Шенрок Дорофея
Рождение ребёнка
1909
Сын: Шенрок Александр Федорович
Мать ребёнка: Шенрок Дорофея
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шенрок Дорофея
Смерть
Неизвестно