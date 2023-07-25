Шенрок Фридрих Христианович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенрок Фридрих Христианович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шенрок Христиан Карлович

Мать: Шенрок Мария

Рождение ребёнка
05.01.1905

Дочь: Розалия

Мать ребёнка: Шенрок Дорофея

Рождение ребёнка
1905

Сын: Шенрок Константин Федорович

Мать ребёнка: Шенрок Дорофея

Рождение ребёнка
1909

Сын: Шенрок Александр Федорович

Мать ребёнка: Шенрок Дорофея

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шенрок Дорофея

Смерть
Неизвестно
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