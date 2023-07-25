Шенрок (Фогель) Иоганна Барбара
Место рожденияНе указано
Дата рождения1817
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817
Отец: Фогель Андреас Георг
Мать: Фогель Elisabeth
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Мария Карловна
Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг
Бракосочетание
1838
Муж: Шенрок Карл Людвиг
Рождение ребёнка
24.10.1839
Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Каролина Карловна
Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг
Смерть
Неизвестно