Шенрок (Фогель) Иоганна Барбара — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шенрок (Фогель) Иоганна Барбара

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1817

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1817

Отец: Фогель Андреас Георг

Мать: Фогель Elisabeth

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Мария Карловна

Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг

Бракосочетание
1838

Муж: Шенрок Карл Людвиг

Рождение ребёнка
24.10.1839

Сын: Шенрок Христиан Карлович

Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Каролина Карловна

Отец ребёнка: Шенрок Карл Людвиг

Смерть
Неизвестно