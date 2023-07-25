Фогель (Schneider) Elisabeth
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Шенрок Иоганна Барбара
Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг
Рождение ребёнка
1831
Сын: Фогель Andreas
Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг
Рождение ребёнка
1833
Сын: Фогель Adam
Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг
Рождение ребёнка
1836
Дочь: Christine Elisabeth
Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг
Рождение ребёнка
1838
Сын: Фогель Gottlieb
Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Фогель Андреас Георг
Смерть
Неизвестно