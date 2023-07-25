Фогель (Schneider) Elisabeth — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фогель (Schneider) Elisabeth

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1800 г.р.

Дети

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Шенрок Иоганна Барбара

Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг

Рождение ребёнка
1831

Сын: Фогель Andreas

Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг

Рождение ребёнка
1833

Сын: Фогель Adam

Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг

Рождение ребёнка
1836

Дочь: Christine Elisabeth

Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг

Рождение ребёнка
1838

Сын: Фогель Gottlieb

Отец ребёнка: Фогель Андреас Георг

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Фогель Андреас Георг

Смерть
Неизвестно