Шипов Дмитрий Николаевич 14.05.1851 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Шипов Дмитрий Николаевич

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 14.05.1851, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

умер 14.01.1920, Москва, город федерального значения Москва

Отец
Шипов Николай Павлович18.03.1806 г.р.
Мать
Шипова (Окулова) Дарья Алексеевна26.11.1811 г.р.
Супруги
Шипова (Эйлер) Надежда Александровна27.01.1852 г.р.
Дети
Шипов Александр Дмитриевич11.09.1867 г.р.
Шипова Дарья Дмитриевна1875 г.р.
Показать еще 6
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.05.1851

Отец: Шипов Николай Павлович

Мать: Шипова (Окулова) Дарья Алексеевна

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область

Рождение ребёнка
11.09.1867

Сын: Шипов Александр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Бракосочетание
30.04.1872

Жена: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Брак (обыск) -- СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНСКАЯ НА ЛУБЯНКЕ (ЦЕРКОВЬ ВВЕДЕНСКАЯ НА СРЕТЕНКЕ). КНИГА БРАЧНЫХ ОБЫСКОВ И ЗАПИСИ КОПИЙ БРАЧНЫХ ДОКУМЕНТОВ ЦГА Москвы, фонд №2126, опись №3, дело №24, стр. 80 Венчание - МОСКВА СРЕТЕНСКИЙ СОРОК ЦГА Москвы, фонд №203, опись №764, дело №109, стр. 259 https://cgamos.ru/images/archive/01-2126-0003-000024/00000080.jpg

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Шипова Дарья Дмитриевна

Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1878

Дочь: Шипова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1880

Дочь: Шипова Надежда Дмитриевна

Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
07.08.1882

Сын: Шипов Дмитрий Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
1885

Сын: Шипов Сергей Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Рождение ребёнка
29.08.1887

Сын: Шипов Павел Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Близнец Петра Дм. Шипова Рождение - - ЦЕРКОВЬ СВ.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА НА КУРЬИХ НОЖКАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №171, стр. 451

Рождение ребёнка
29.08.1887

Сын: Шипов Пётр Дмитриевич

Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна

Москва, город федерального значения Москва

Рождение - - ЦЕРКОВЬ СВ.НИКОЛАЯ ЧУДОТВОРЦА НА КУРЬИХ НОЖКАХ ЦГА Москвы, фонд №203, опись №768, дело №171, стр. 451

Смерть
14.01.1920
Москва, город федерального значения Москва

Мы используем куки для улучшения работы сайта.