Шипов Дмитрий Николаевич
мужской, родился 14.05.1851, Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
умер 14.01.1920, Москва, город федерального значения Москва
ОтецШипов Николай Павлович18.03.1806 г.р.
МатьШипова (Окулова) Дарья Алексеевна26.11.1811 г.р.
Супруги
Шипова (Эйлер) Надежда Александровна27.01.1852 г.р.
Дети
Шипов Александр Дмитриевич11.09.1867 г.р.
Шипова Дарья Дмитриевна1875 г.р.Показать еще 6
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Рождение
14.05.1851
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Рождение ребёнка
11.09.1867
Сын: Шипов Александр Дмитриевич
Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна
Бракосочетание
30.04.1872
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Шипова Дарья Дмитриевна
Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Шипова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1880
Дочь: Шипова Надежда Дмитриевна
Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
07.08.1882
Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
1885
Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
29.08.1887
Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна
Рождение ребёнка
29.08.1887
Мать ребёнка: Шипова (Эйлер) Надежда Александровна
Смерть
14.01.1920