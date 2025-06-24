(Шаврина) Анастасия Яковлевна
женский, родилась 01.12.1881 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
умерла Неизвестно
ОтецШаврин Яков Петрович25.11.1848 ст. г.р.
МатьШаврина (Хомякова) Наталья Дмитриевна26.08.1850 ст. г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1881 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Крещение
04.12.1881 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область
Смерть
Неизвестно
Никольская церковь села Выжелес