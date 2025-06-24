(Шаврина) Анастасия Яковлевна 01.12.1881 ст. — найти родственников по фамилии на Familio

(Шаврина) Анастасия Яковлевна

Автор
ИС
Свирин И.

женский, родилась 01.12.1881 ст., Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

умерла Неизвестно

Отец
Шаврин Яков Петрович25.11.1848 ст. г.р.
Мать
Шаврина (Хомякова) Наталья Дмитриевна26.08.1850 ст. г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.12.1881 ст.

Отец: Шаврин Яков Петрович

Мать: Шаврина (Хомякова) Наталья Дмитриевна

Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Крещение
04.12.1881 ст.
Выжелес, Спасский муниципальный район, Рязанская область

Никольская церковь села Выжелес

Смерть
Неизвестно

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