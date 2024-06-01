Плотникова Мария
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемных (Плотникова) Ольга Петровна
Отец ребёнка: Плотников ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Василий Петрович
Отец ребёнка: Плотников ?
Рождение ребёнка
10.12.1924
Отец ребёнка: Плотников ?
Смерть
Неизвестно