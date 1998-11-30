Черемных (Плотникова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Черемных (Плотникова) Ольга Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

30.11.1998

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

Дети

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Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Плотников ?

Мать: Плотникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемных Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемных Василий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемных Василий

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Черемных Василий

Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Черемных Василий

Смерть
30.11.1998

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