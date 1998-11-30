Черемных (Плотникова) Ольга Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти30.11.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Плотников ?
Мать: Плотникова Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Черемных Василий
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
20.02.1954
Смерть
30.11.1998