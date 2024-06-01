Плотников ? — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлотников ?

Плотников ?

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1936

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черемных (Плотникова) Ольга Петровна

Мать ребёнка: Плотникова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Плотников Василий Петрович

Мать ребёнка: Плотникова Мария

Рождение ребёнка
10.12.1924

Сын: Плотников Иван Петрович

Мать ребёнка: Плотникова Мария

Смерть
1936

Мы используем куки для улучшения работы сайта.