Плотников ?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1936
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черемных (Плотникова) Ольга Петровна
Мать ребёнка: Плотникова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Плотников Василий Петрович
Мать ребёнка: Плотникова Мария
Рождение ребёнка
10.12.1924
Мать ребёнка: Плотникова Мария
Смерть
1936