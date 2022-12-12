Попов Федор Евгеньевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Попов Федор Евгеньевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1915

Дочь: Мария Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1919

Дочь: Анастасия Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
24.04.1926

Дочь: Журавлева Вера Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Караваино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
с.Коровайно Кордюковской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Александра Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анна Федоровна

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Караваино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
с.Коровайно Кордюковской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ.
Смерть
Неизвестно
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