Попов Федор Евгеньевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Мария Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Анастасия Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
24.04.1926
Дочь: Журавлева Вера Федоровна
Мать ребёнка: не указана
с.Коровайно Кордюковской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ.
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Александра Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анна Федоровна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
с.Коровайно Кордюковской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ.
Смерть
Неизвестно