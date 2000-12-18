Журавлева (Попова) Вера Федоровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Журавлева (Попова) Вера Федоровна

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Место рождения

Караваино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область

Дата рождения

24.04.1926

Дата смерти

18.12.2000

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Скрыто настройками приватности
1952 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

МЖ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1926

Отец: Попов Федор Евгеньевич

Мать: не указана

Караваино, Инжавинский муниципальный район, Тамбовская область
с.Коровайно Кордюковской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1952

Сын: Журавлев Геннадий Петрович

Отец ребёнка: не указан

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
29.10.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: не указан

Место жительства
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
Смерть
18.12.2000
Москва, город федерального значения Москва
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