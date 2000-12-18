Журавлева (Попова) Вера Федоровна
Место рождения
Дата рождения24.04.1926
Дата смерти18.12.2000
ПолЖенский
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.04.1926
Отец: Попов Федор Евгеньевич
Мать: не указана
с.Коровайно Кордюковской вол. Кирсановского у. Тамбовской губ.
Рождение ребёнка
12.11.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
08.10.1952
Сын: Журавлев Геннадий Петрович
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
29.10.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: не указан
Место жительства
Неизвестно
Смерть
18.12.2000