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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
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Где упоминается данное место
Место упоминается в справочниках:
• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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• Ведомости справок о судимости 1870–1927 годов
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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1106Троицкое (Короваино), с. каз. и вл.при р. Сырой Панде.445175770775Церковь православная 1. Заводы конный и овчарный. Мельница.
Сведения о помещичьих имениях 1860 года
Название имений№ВладелецКрепостных крестьян мужского полаДворовых мужского полаДворов или отдельных усадебМужчинЖенщин
Тамбовская губерния, Кирсановский уезд
С. Коровайка с 2 пустошами43Алекс. Павл. Иванов1733435
С. Короваино и Д. Кореевка53Соф. Ник. Иванова2914367
Волости и важнейшие селения Европейской России 1886 года
Список важнейших селений
461. Коровайно, село бывшее государственное и владельческое, при речке Сыр. Панде, дворов 256, жителей 2011, церковь православная, богадельня, 2 лавки
Список населённых мест Тамбовского окружного суда 1911 года
Наименование селенийБлижайшее почтовое учреждениеВёрст от городаВёрст до почты
село Короваино«Инжавинская» поч.-телег. контора4425
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
65263Караваиносело52°25'42°13'N-38-121
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
68608420101с Караваиносело