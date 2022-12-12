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Орлов Константин Гаврилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1844

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844

Отец: Орлов Гаврил Семёнович

Мать: Орлова Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
18.03.1884 ст.

Дочь: Александра Константиновна

Мать ребёнка: Орлова Дарья Федорова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Дарья Федорова

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858
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