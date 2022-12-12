Орлов Константин Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1844
Дата смертиПосле 1858
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1844
Отец: Орлов Гаврил Семёнович
Мать: Орлова Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
18.03.1884 ст.
Дочь: Александра Константиновна
Мать ребёнка: Орлова Дарья Федорова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Дарья Федорова
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1858