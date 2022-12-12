Орлов Гаврил Семёнович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.07.1810 ст.
Дата смерти1856
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1810 ст.
Отец: Орлов Семён Ларионович
Рождение ребёнка
1832
Сын: Орлов Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
1834
Сын: Орлов Григорий Гаврилович
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
01.01.1836 ст.
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрёна Гавриловна
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
10.05.1839 ст.
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
1844
Сын: Орлов Константин Гаврилович
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова
Рождение ребёнка
21.07.1846 ст.
Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова Анастасия Карпова
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1856