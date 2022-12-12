Орлов Гаврил Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Гаврил Семёнович

Орлов Гаврил Семёнович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.07.1810 ст.

Дата смерти

1856

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.07.1810 ст.

Отец: Орлов Семён Ларионович

Мать: Орлова Сихимития Васильева

Рождение ребёнка
1832

Сын: Орлов Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
1834

Сын: Орлов Григорий Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
01.01.1836 ст.

Сын: Орлов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрёна Гавриловна

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
10.05.1839 ст.

Сын: Орлов Пётр Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
1844

Сын: Орлов Константин Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова

Рождение ребёнка
21.07.1846 ст.

Сын: Орлов Василий Гаврилович

Мать ребёнка: Орлова Анастасия Карпова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова Анастасия Карпова

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
1856
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close