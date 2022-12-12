Орлова Анастасия Карпова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1812
Дата смерти17.01.1883 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1832
Сын: Орлов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
1834
Сын: Орлов Григорий Гаврилович
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
01.01.1836 ст.
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
1838
Дочь: Матрёна Гавриловна
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
10.05.1839 ст.
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
1844
Сын: Орлов Константин Гаврилович
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович
Рождение ребёнка
21.07.1846 ст.
Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.01.1883 ст.