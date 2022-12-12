Орлова Анастасия Карпова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова Анастасия Карпова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1812

Дата смерти

17.01.1883 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1832

Сын: Орлов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
1834

Сын: Орлов Григорий Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
01.01.1836 ст.

Сын: Орлов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
1838

Дочь: Матрёна Гавриловна

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
10.05.1839 ст.

Сын: Орлов Пётр Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
1844

Сын: Орлов Константин Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович

Рождение ребёнка
21.07.1846 ст.

Сын: Орлов Василий Гаврилович

Отец ребёнка: Орлов Гаврил Семёнович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Гаврил Семёнович

Место жительства
Неизвестно
Мокрецы, Кирово-Чепецкий муниципальный район, Кировская область
Смерть
17.01.1883 ст.
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