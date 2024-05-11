Шатрова (Малинова) Надежда Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Шатрова (Малинова) Надежда

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

1882 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

НИ
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Малинов Дмитрий Ефимович?

Мать: Малинова (Максимова) Елена

Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Рождение ребёнка
Неизвестно

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Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно

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