Александров Павел Калинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Александров Павел Калинович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.06.1921

Дата смерти

06.10.2008

Пол

Мужской

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1921

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Валентина Павловна

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
27.03.1951

Сын: Александров Александр Павлович

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна

Рождение ребёнка
14.09.1954

Сын: Александров Владимир Павлович

Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна

Смерть
06.10.2008

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