Александров Павел Калинович
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.06.1921
Дата смерти06.10.2008
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1921
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Валентина Павловна
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
27.03.1951
Сын: Александров Александр Павлович
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна
Рождение ребёнка
14.09.1954
Сын: Александров Владимир Павлович
Мать ребёнка: Александрова Пелагея Федоровна
Смерть
06.10.2008