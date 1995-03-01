Александрова Пелагея Федоровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.09.1923
Дата смерти01.03.1995
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Валентина Павловна
Отец ребёнка: Александров Павел Калинович
Рождение ребёнка
27.03.1951
Сын: Александров Александр Павлович
Отец ребёнка: Александров Павел Калинович
Рождение ребёнка
14.09.1954
Сын: Александров Владимир Павлович
Отец ребёнка: Александров Павел Калинович
Смерть
01.03.1995