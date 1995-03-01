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Александрова Пелагея Федоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.09.1923

Дата смерти

01.03.1995

Пол

Женский

Добавил:

ТА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.09.1923

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Валентина Павловна

Отец ребёнка: Александров Павел Калинович

Рождение ребёнка
27.03.1951

Сын: Александров Александр Павлович

Отец ребёнка: Александров Павел Калинович

Рождение ребёнка
14.09.1954

Сын: Александров Владимир Павлович

Отец ребёнка: Александров Павел Калинович

Смерть
01.03.1995

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