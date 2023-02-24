Гугель Беньямин Мовшев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гугель Беньямин Мовшев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1858

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: Гугель ?

Мать: ?

Смерть
После 1858
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