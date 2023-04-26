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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮС
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Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Гугель Лейба

Отец ребёнка: Гугель ?

Рождение ребёнка
До 1790

Сын: Гугель Евзер

Отец ребёнка: Гугель ?

Рождение ребёнка
1790

Сын: Гугель Мордух Мовшев

Отец ребёнка: Гугель ?

Рождение ребёнка
1791

Сын: Гугель Беньямин Мовшев

Отец ребёнка: Гугель ?

Рождение ребёнка
1799

Сын: Гугель Шлема Мовшев

Отец ребёнка: Гугель ?

Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Гугель Гидалья

Отец ребёнка: Гугель ?

Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Гугель Мойша

Отец ребёнка: Гугель ?

Рождение ребёнка
До 1800

Сын: Гугель Хаим

Отец ребёнка: Гугель ?

Рождение ребёнка
До 1805

Сын: Гугель ?

Отец ребёнка: Гугель ?

Смерть
Неизвестно

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