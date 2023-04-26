?
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Гугель Лейба
Отец ребёнка: Гугель ?
Рождение ребёнка
До 1790
Сын: Гугель Евзер
Отец ребёнка: Гугель ?
Рождение ребёнка
1790
Сын: Гугель Мордух Мовшев
Отец ребёнка: Гугель ?
Рождение ребёнка
1791
Отец ребёнка: Гугель ?
Рождение ребёнка
1799
Сын: Гугель Шлема Мовшев
Отец ребёнка: Гугель ?
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Гугель Гидалья
Отец ребёнка: Гугель ?
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Гугель Мойша
Отец ребёнка: Гугель ?
Рождение ребёнка
До 1800
Сын: Гугель Хаим
Отец ребёнка: Гугель ?
Смерть
Неизвестно