Овчинникова Параскева Фокина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинникова Параскева Фокина

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1816

Сын: Овчинников Иван Кодратов

Отец ребёнка: Овчинников Кодратий Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елена Кодратова

Отец ребёнка: Овчинников Кодратий Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Овчинников Нил Кодратов

Отец ребёнка: Овчинников Кодратий Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Кодратова

Отец ребёнка: Овчинников Кодратий Владимиров

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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