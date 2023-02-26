Овчинникова Параскева Фокина
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1816
Отец ребёнка: Овчинников Кодратий Владимиров
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елена Кодратова
Отец ребёнка: Овчинников Кодратий Владимиров
Рождение ребёнка
1823
Отец ребёнка: Овчинников Кодратий Владимиров
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Кодратова
Отец ребёнка: Овчинников Кодратий Владимиров
Смерть
Неизвестно