Овчинников Кодратий Владимиров
Место рождения
Дата рождения1894
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Фокина
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Елена Кодратова
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Фокина
Рождение ребёнка
1823
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Фокина
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Пелагея Кодратова
Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Фокина
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Смерть
Неизвестно