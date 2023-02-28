Овчинников Кодратий Владимиров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Овчинников Кодратий Владимиров

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Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1894

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1816

Сын: Овчинников Иван Кодратов

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Фокина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Елена Кодратова

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Фокина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1823

Сын: Овчинников Нил Кодратов

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Фокина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Пелагея Кодратова

Мать ребёнка: Овчинникова Параскева Фокина

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
Неизвестно
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