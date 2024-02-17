Шкловский Анатолий Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкловский Анатолий Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1947

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1947

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
09.06.1983

Дочь: Шкловская Марина Анатольевна

Мать ребёнка: Шкловская Аглая Захаровна

Рождение ребёнка
12.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шкловская Аглая Захаровна

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
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