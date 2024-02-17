Шкловский Анатолий Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1947
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
09.06.1983
Дочь: Шкловская Марина Анатольевна
Мать ребёнка: Шкловская Аглая Захаровна
Рождение ребёнка
12.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шкловская Аглая Захаровна
Челябинск, Челябинский, Челябинская область