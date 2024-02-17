Шкловская (Греку) Аглая Захаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шкловская (Греку) Аглая Захаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.07.1949

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Дети

1983 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1949

Отец: не указан

Мать: Греку Елена Тимофеевна

Рождение ребёнка
09.06.1983

Дочь: Шкловская Марина Анатольевна

Отец ребёнка: Шкловский Анатолий Григорьевич

Рождение ребёнка
12.02.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шкловский Анатолий Григорьевич

Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно
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