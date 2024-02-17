Шкловская (Греку) Аглая Захаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.07.1949
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.07.1949
Мать: Греку Елена Тимофеевна
Рождение ребёнка
09.06.1983
Дочь: Шкловская Марина Анатольевна
Отец ребёнка: Шкловский Анатолий Григорьевич
Рождение ребёнка
12.02.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Шкловский Анатолий Григорьевич
Челябинск, Челябинский, Челябинская область
Смерть
Неизвестно