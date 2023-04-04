Рудакова Агафья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1790
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Степанова Марфа Абакумова
Отец ребёнка: Рудаков Абакум Петров
Рождение ребёнка
1822
Отец ребёнка: Рудаков Абакум Петров
Рождение ребёнка
1825
Отец ребёнка: Рудаков Абакум Петров
Рождение ребёнка
1829
Дочь: Авдотья Абакумова
Отец ребёнка: Рудаков Абакум Петров
Смерть
Неизвестно