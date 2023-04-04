Рудакова Агафья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рудакова Агафья

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1790

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1790

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Дочь: Степанова Марфа Абакумова

Отец ребёнка: Рудаков Абакум Петров

Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1822

Сын: Рудаков Мартин Абакумов

Отец ребёнка: Рудаков Абакум Петров

Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1825

Сын: Рудаков Иван Абакумов

Отец ребёнка: Рудаков Абакум Петров

Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: Авдотья Абакумова

Отец ребёнка: Рудаков Абакум Петров

Коньшино, Губкинский, Белгородская область
Смерть
Неизвестно
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