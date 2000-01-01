Степанова (Рудакова) Марфа Абакумовна
Место рожденияс. Верхний Ольшанец Новооскольского уезда
Дата рождения1819
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819
Отец: не указан
Мать: не указана
с. Верхний Ольшанец Новооскольского уезда
Рождение ребёнка
1840
Сын: Степанов Федот Николаевич
Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович
Кретовка
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Татьяна Николаевна
Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович
Кретовка
Рождение ребёнка
1851
Сын: Степанов Фёдор Николаевич
Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович
Кретовка
Рождение ребёнка
1853
Сын: Степанов Павел Николаевич
Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович
Кретовка
Рождение ребёнка
1858
Сын: Степанов Федосий
Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович
Кретовка
Смерть
Неизвестно