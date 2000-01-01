Степанова (Рудакова) Марфа Абакумовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Степанова (Рудакова) Марфа Абакумовна

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Место рождения

с. Верхний Ольшанец Новооскольского уезда

Дата рождения

1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: не указан

Мать: не указана

с. Верхний Ольшанец Новооскольского уезда
Рождение ребёнка
1840

Сын: Степанов Федот Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович

Кретовка
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Татьяна Николаевна

Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович

Кретовка
Рождение ребёнка
1851

Сын: Степанов Фёдор Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович

Кретовка
Рождение ребёнка
1853

Сын: Степанов Павел Николаевич

Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович

Кретовка
Рождение ребёнка
1858

Сын: Степанов Федосий

Отец ребёнка: Степанов Николай Михайлович

Кретовка
Смерть
Неизвестно
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