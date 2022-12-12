Шванн (Schwann) Иосиф (Joseph)
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Шванн Лонгин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1863 ст.
Сын: Шванн Фердинанд
Мать ребёнка: не указана
Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
?.08.1874 ст.
Дочь: Шванн Агнес
Мать ребёнка: не указана
Фрейдорф, Тираспольский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванн Антон
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванн Иосиф
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно