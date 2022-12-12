Шванн (Schwann) Иосиф (Joseph) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шванн (Schwann) Иосиф (Joseph)

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Шванн Лонгин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1863 ст.

Сын: Шванн Фердинанд

Мать ребёнка: не указана

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
?.08.1874 ст.

Дочь: Шванн Агнес

Мать ребёнка: не указана

Фрейдорф, Тираспольский уезд, Херсонская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванн Антон

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванн Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно
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