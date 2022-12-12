Шванн (Schwann) Лонгин (Longin)
Место рождения
Дата рождения1820 ст.
Дата смерти30.07.1878 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.
Отец: Шванн Иоганнес
Мать: Дерханд Барбара
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванн Филиппина
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванн Магдалена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванн Барбара
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шванн Юлиана Елена
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванн Пауль
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванн Якоб
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шванн Иосиф
Мать ребёнка: не указана
Смерть
30.07.1878 ст.
От туберкулёза