Шванн (Schwann) Лонгин (Longin) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шванн (Schwann) Лонгин (Longin)

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Место рождения

Кучурган, Одеська область

Дата рождения

1820 ст.

Дата смерти

30.07.1878 ст.

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820 ст.

Отец: Шванн Иоганнес

Мать: Дерханд Барбара

Кучурган, Одеська область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванн Филиппина

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванн Магдалена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванн Барбара

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шванн Юлиана Елена

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванн Пауль

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванн Якоб

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шванн Иосиф

Мать ребёнка: не указана

Смерть
30.07.1878 ст.
Кучурган, Одеська область
От туберкулёза
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