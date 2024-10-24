Милоситова Татьяна Макарова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1850
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1850
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1874
Дочь: Милоситова Мария Андреева
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
02.03.1876
Дочь: Милоситова Александра Андреева
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
01.04.1878
Дочь: Милоситова Александра Андреева
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
24.02.1881
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
13.01.1884
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
19.11.1886
Дочь: Милоситова Екатерина Андреева
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
10.02.1888
Дочь: Милоситова Марианна (Маремьяна) Андреева
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
26.01.1891
Сын: Милоситов Василий Андреев
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Рождение ребёнка
05.10.1894
Дочь: Дьякова (Милоситова) Параскева Андреева
Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев
Смерть
Неизвестно