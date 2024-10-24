Милоситова Татьяна Макарова Около 1850 — найти родственников по фамилии на Familio
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Милоситова Татьяна Макарова

Место рождения

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1850

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮЩ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1850

Отец: не указан

Мать: не указана

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Милоситов Андрей Васильев

Рождение ребёнка
Около 1874

Дочь: Милоситова Мария Андреева

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
02.03.1876

Дочь: Милоситова Александра Андреева

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
01.04.1878

Дочь: Милоситова Александра Андреева

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
24.02.1881

Сын: Милоситов Иван Андреев

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
13.01.1884

Сын: Милоситов Павел Андреев

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
19.11.1886

Дочь: Милоситова Екатерина Андреева

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
10.02.1888

Дочь: Милоситова Марианна (Маремьяна) Андреева

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
26.01.1891

Сын: Милоситов Василий Андреев

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
05.10.1894

Дочь: Дьякова (Милоситова) Параскева Андреева

Отец ребёнка: Милоситов Андрей Васильев

Кадуй, Кадуйский муниципальный район, Вологодская область
Смерть
Неизвестно

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