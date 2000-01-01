Ватутина (Злоказов) Галина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВатутина (Злоказов) Галина

Ватутина (Злоказов) Галина

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Злоказов Илья

Мать: Злоказова Надежда

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ватутин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватутин Николай

Отец ребёнка: Ватутин Дмитрий

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватутина Сергей

Отец ребёнка: Ватутин Дмитрий

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close