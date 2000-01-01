Ватутина (Злоказов) Галина
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Злоказов Илья
Мать: Злоказова Надежда
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ватутин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватутин Николай
Отец ребёнка: Ватутин Дмитрий
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватутина Сергей
Отец ребёнка: Ватутин Дмитрий
Смерть
Неизвестно