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Ватутин Дмитрий

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Место рождения

Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Булзы

Дата рождения

1920

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920

Отец: не указан

Мать: не указана

Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Булзы
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ватутина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватутина Сергей

Мать ребёнка: Ватутина Галина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ватутин Николай

Мать ребёнка: Ватутина Галина

Смерть
Неизвестно
Маук, Челябинская область, Россия
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