Ватутин Дмитрий
Место рожденияЧелябинская обл., Каслинский р-н, с. Булзы
Дата рождения1920
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1920
Отец: не указан
Мать: не указана
Челябинская обл., Каслинский р-н, с. Булзы
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Ватутина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватутина Сергей
Мать ребёнка: Ватутина Галина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ватутин Николай
Мать ребёнка: Ватутина Галина
Смерть
Неизвестно
Маук, Челябинская область, Россия