Лежнева-Семёнова (Сорокина) Александра Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лежнева-Семёнова (Сорокина) Александра Ивановна

Место рождения

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд

Дата рождения

1884

Пол

Женский

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884

Отец: Сорокин Иван Семёнович

Мать: Сорокина Дарья Афанасьевна

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1905

Сын: Лежнев-Семёнов Павел Петрович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1906

Сын: Лежнев-Семёнов Пётр Петрович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1910

Сын: Лежнев-Семёнов Михаил Петрович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Лежнева-Семёнова Анна Петровна

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1913

Сын: Лежнев-Семёнов Семён Петрович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1915

Дочь: Лежнева-Семёнова Мария Петровна

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Рождение ребёнка
1917

Сын: Лежнев-Семёнов Александр Петрович

Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

Лопасня, Бадеевская волость, Серпуховской уезд
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович

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