Лежнева-Семёнова (Сорокина) Александра Ивановна
Место рождения
Дата рождения1884
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1884
Отец: Сорокин Иван Семёнович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Лежнев-Семёнов Павел Петрович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
1906
Сын: Лежнев-Семёнов Пётр Петрович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Лежнев-Семёнов Михаил Петрович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Лежнева-Семёнова Анна Петровна
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
1913
Сын: Лежнев-Семёнов Семён Петрович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
1915
Дочь: Лежнева-Семёнова Мария Петровна
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Рождение ребёнка
1917
Сын: Лежнев-Семёнов Александр Петрович
Отец ребёнка: Лежнев-Семёнов Пётр Никифорович
Бракосочетание
Неизвестно