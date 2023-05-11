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Бачило Григорий Куприянович

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1755

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Бачило Куприян

Мать: Бачило жена Куприяна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1783

Сын: Бачило Леон Григорьевич

Мать ребёнка: Бачило жена Купричновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1788

Сын: Бачило Павел Григорьевич

Мать ребёнка: Бачило жена Купричновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1798

Сын: Бачило Прохор Григорьевич

Мать ребёнка: Бачило жена Купричновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1811
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №11
Смерть
Неизвестно
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