Бачило Григорий Куприянович
Место рождения
Дата рождения1755
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Бачило Куприян
Мать: Бачило жена Куприяна
Рождение ребёнка
1783
Мать ребёнка: Бачило жена Купричновича
Рождение ребёнка
1788
Мать ребёнка: Бачило жена Купричновича
Рождение ребёнка
1798
Сын: Бачило Прохор Григорьевич
Мать ребёнка: Бачило жена Купричновича
Место жительства
1811
дом №11
Смерть
Неизвестно