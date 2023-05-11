Бачило Куприян
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бачило Василий Куприянович
Мать ребёнка: Бачило жена Куприяна
Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1755
Сын: Бачило Григорий Куприянович
Мать ребёнка: Бачило жена Куприяна
Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно