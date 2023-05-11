Бачило Куприян — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бачило Куприян

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1755

Сын: Бачило Василий Куприянович

Мать ребёнка: Бачило жена Куприяна

Ялуторовск, город Ялуторовск, Тюменская область
Рождение ребёнка
1755

Сын: Бачило Григорий Куприянович

Мать ребёнка: Бачило жена Куприяна

Ялча, Червенский район, Минская область
Смерть
Неизвестно