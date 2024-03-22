Бачило Леон Григорьевич
Место рождения
Дата рождения1783
Дата смерти27.04.1864
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783
Место жительства
1811
дом №11
Рождение ребёнка
1812
Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
1816
Сын: Бачило Карп Леонович
Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
1819
Дочь: Козловская Грипина Леоновна
Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
1825
Дочь: Мартынович Елена Леоновна
Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна
Рождение ребёнка
1831
Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна
Место жительства
07.04.1834
дом №7
Место жительства
?.10.1850
дом №7
Место жительства
10.05.1858
дом №7
Смерть
27.04.1864
Причина смерти: Естественная смерть/старость