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Бачило Леон Григорьевич

Место рождения

Ялча, Червенский район, Минская область

Дата рождения

1783

Дата смерти

27.04.1864

Пол

Мужской

Добавил:

УИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1783

Отец: Бачило Григорий Куприянович

Мать: Бачило жена Купричновича

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
1811
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №11
Рождение ребёнка
1812

Сын: Бачило Андрей Леонович

Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1816

Сын: Бачило Карп Леонович

Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1819

Дочь: Козловская Грипина Леоновна

Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1825

Дочь: Мартынович Елена Леоновна

Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Рождение ребёнка
1831

Сын: Бачило Алистрат Леонович

Мать ребёнка: Бачило Марина Яковлевна

Ялча, Червенский район, Минская область
Место жительства
07.04.1834
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Место жительства
?.10.1850
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Место жительства
10.05.1858
Ялча, Червенский район, Минская область
дом №7
Смерть
27.04.1864
Ялча, Червенский район, Минская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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