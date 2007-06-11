(Шамова (Бабенкова)) Лариса Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Шамова (Бабенкова)) Лариса Петровна

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Место рождения

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

28.07.1926

Дата смерти

11.06.2007

Пол

Женский

Добавил:

ВШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926

Отец: Бабенков Пётр Васильевич

Мать: Анна Георгиевна

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
30.08.1949

Муж: Шамов Николай Георгиевич

Пугачёв, Пугачевский муниципальный район, Саратовская область
запись 8.10.1949 | г. Пугачев, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.05.1950

Сын: Шамов Владимир Николаевич

Отец ребёнка: Шамов Николай Георгиевич

Самара, Самара, Самарская область
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2007
Самара, Самара, Самарская область
Самара (Куйбышев)
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