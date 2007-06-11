(Шамова (Бабенкова)) Лариса Петровна
Место рождения
Дата рождения28.07.1926
Дата смерти11.06.2007
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.07.1926
Отец: Бабенков Пётр Васильевич
Мать: Анна Георгиевна
Бракосочетание
30.08.1949
запись 8.10.1949 | г. Пугачев, Саратовская область
Рождение ребёнка
30.05.1950
Сын: Шамов Владимир Николаевич
Отец ребёнка: Шамов Николай Георгиевич
Место жительства
Неизвестно
Смерть
11.06.2007
Самара (Куйбышев)