Данилов Иван Егорович
Место рождения
Дата рождения1883
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Данилов Егор Яковлев
Бракосочетание
30.06.1902
Рождение ребёнка
08.06.1914 ст.
Дочь: Данилова Мария Ивановна
Мать ребёнка: не указана
Военная служба
19.06.1916 ст.
254-й пехотный Николаевский полк. Выбыл 19.06.1916 года м. Сморгонь. Отравлен удушающим газом. Умер на родине в с. Муравкино
Смерть
Неизвестно