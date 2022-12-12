Данилов Иван Егорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиДанилов Иван Егорович

Данилов Иван Егорович

avatar

Место рождения

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

1883

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ГА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Данилов Егор Яковлев

Мать: Данилова Наталья Ивановна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
30.06.1902

Жена: Власова Варвара Яковлевна

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
08.06.1914 ст.

Дочь: Данилова Мария Ивановна

Мать ребёнка: не указана

Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Военная служба
19.06.1916 ст.
254-й пехотный Николаевский полк. Выбыл 19.06.1916 года м. Сморгонь. Отравлен удушающим газом. Умер на родине в с. Муравкино
Смерть
Неизвестно
Муравкино, Гаврилово-Посадский муниципальный район, Ивановская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close