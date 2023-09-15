- Кельсий Иванович
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиПосле 1904 ст.
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1902 ст.
Жена: - Любовь Андреевна
Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1903 ст.
Дочь: - Александра Кельсиевна
Мать ребёнка: - Любовь Андреевна
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.165-166 (Рождение №-28ж)
Смерть
После 1904 ст.