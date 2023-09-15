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- Кельсий Иванович

Место рождения

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

После 1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

MS
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Бракосочетание
Около 1902 ст.

Жена: - Любовь Андреевна

Ильинское, Кологривский муниципальный район, Костромская область
Рождение ребёнка
19.04.1903 ст.

Дочь: - Александра Кельсиевна

Мать ребёнка: - Любовь Андреевна

Бухалдино, Паломская волость, Кологривский уезд
Ильинская церковь села Княжей МК 56-13-43 стр.165-166 (Рождение №-28ж)
Смерть
После 1904 ст.
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